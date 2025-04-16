Киев
Наком® (Nakom®)

Наком® (Nakom®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони: -6,97 грн
46,40 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони: -122,18 грн
1067,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Кременная, 9
287.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Глобино, ул. Виноградная, 13
288.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
515,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
293.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
515,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
294.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
515,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
525.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони: -60,30 грн
473,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
592.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 8
684.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
521,94
Экономия при брони: -28,55 грн
493,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
708.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
528,04
Экономия при брони: -20,19 грн
507,85 грн
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