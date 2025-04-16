Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони: -6,97 грн
В городах рядом
Народная аптека
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони: -122,18 грн
1067,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
Днепр, ул. Кременная, 9
287.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Глобино, ул. Виноградная, 13
288.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
293.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Болград, просп. Соборный, 103-В
294.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Здорова родина
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
525.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони: -60,30 грн
Подорожник
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
592.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Аптека низких цен
Виноградов, ул. Мира, 8
684.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
521,94
Экономия при брони: -28,55 грн
Аптека низких цен
Турка, пл. Рынок, 20
708.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
528,04
Экономия при брони: -20,19 грн