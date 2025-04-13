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Наком
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Наком
®
(Nakom
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Киев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 1/5
183.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
206.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
208.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
464,09
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
224.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
389,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
225.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Глобино, ул. Виноградная, 13
230.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Великая Багачка, ул. Каштановая, 18
239.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
248.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 31
259.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
464,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Старое Село, ул. Хмельницкого Богдана, 56
269.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Киевская, 49
273.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
533,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
326.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Верховцево, ул. Центральная, 63
346.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
516,29
Экономия при брони:
-21,56 грн
494,73
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
371.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
320,22
Экономия при брони:
-36,18 грн
284,04
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
401.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Сахновщина, ул. Центральная, 2
410.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
433.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Банилов, ул. Гостинец, 87-А
439.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
449.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Отыния, ул. Свободы, 11-В
450.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
грн
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