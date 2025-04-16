Киев
Наком® (Nakom®)

Наком® (Nakom®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
121.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони: -122,18 грн
1067,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
148.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони: -6,97 грн
46,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 2
229.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
229.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
231.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
373,59 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 3-й, 39
266.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
439.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
439.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
579.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
604.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони: -60,30 грн
473,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 8
769.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,97
Экономия при брони: -17,92 грн
493,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
774.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
531,60
Экономия при брони: -24,05 грн
507,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 09:00
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
776.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,50 грн
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