Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Наком
®
(Nakom
®
)
Наком
®
(Nakom
®
)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
188.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
373,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Верховцево, ул. Центральная, 63
222.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
522,29
Экономия при брони:
-27,38 грн
494,91
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Глобино, ул. Виноградная, 13
224.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 1/5
231.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Киевская, 49
249.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
533,60
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
256.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
449.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
460.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
651.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старое Село, ул. Хмельницкого Богдана, 56
664.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
743.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
743.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
750.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
213,48
Экономия при брони:
-24,12 грн
189,36
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Банилов, ул. Гостинец, 87-А
811.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
819.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 09:00
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
937.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
529,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
956.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
534,76
Экономия при брони:
-27,57 грн
507,19
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
974.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
157,19
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню