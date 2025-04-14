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Наком
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Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 2
101.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
194.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
373,59
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
278.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
287.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
571.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
571.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
635.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
656.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
213,48
Экономия при брони:
-24,12 грн
189,36
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
715.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 09:00
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
871.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
875.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
543,71
Экономия при брони:
-35,82 грн
507,89
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 8
882.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
521,05
Экономия при брони:
-27,81 грн
493,24
грн
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