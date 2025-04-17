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Наком
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Наком
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(Nakom
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Чернигов
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
482.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
506.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
559.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
640.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
527,73
Экономия при брони:
-19,87 грн
507,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
675.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
517,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 8
699.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
515,42
Экономия при брони:
-22,79 грн
492,63
грн
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