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Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г, №1 - Запорожье (17179) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
194,42
Экономия: -27,70 грн
166,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
162,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
179,65
Экономия: -25,59 грн
154,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
180,66
Экономия: -26,66 грн
154,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
162,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
183,50
Экономия: -29,44 грн
154,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
162,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
162,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
176,92
Экономия: -11,84 грн
165,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
181,00
Экономия: -27,00 грн
154,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (163)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
162,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
181,00
Экономия: -27,00 грн
154,00 грн