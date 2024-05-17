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Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г, №1 - Одесса (17179) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
174,00
Экономия: -5,10 грн
168,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
191,67
Экономия: -22,32 грн
169,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
177,22
Экономия: -11,22 грн
166,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
162,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
162,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
162,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
174,92
Экономия: -9,92 грн
165,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
162,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
173,55
Экономия: -6,56 грн
166,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
173,57
Экономия: -12,17 грн
161,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
177,91
Экономия: -23,85 грн
154,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
181,63
Экономия: -27,57 грн
154,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
191,97
Экономия: -25,96 грн
166,01 грн