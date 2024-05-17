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Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г, №1 - Львов (17179) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
163,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
163,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
180,99
Экономия: -26,57 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
183,67
Экономия: -29,25 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
185,15
Экономия: -30,73 грн
154,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
163,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
163,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
177,99
Экономия: -23,57 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
187,30
Экономия: -32,88 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
163,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
187,33
Экономия: -32,91 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -22,57 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
163,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
185,21
Экономия: -30,79 грн
154,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
163,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
163,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
187,10
Экономия: -32,68 грн
154,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
163,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
179,65
Экономия: -25,23 грн
154,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
183,76
Экономия: -29,34 грн
154,42 грн