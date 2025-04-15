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Китруда
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(Keytruda
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Китруда
®
(Keytruda
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)
Запорожье
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-100,80 грн
81279,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
292.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-100,80 грн
81279,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-100,80 грн
81279,50
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
368.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
371.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-8,00 грн
80170,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
433.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-616,50 грн
80763,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
438.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80763,80
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
440.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
442.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80763,80
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется через 14 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
443.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
444.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-616,50 грн
80763,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
445.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80763,80
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется через 14 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
448.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
452.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-616,50 грн
80763,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
589.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-311,30 грн
81069,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
624.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-8,00 грн
80170,40
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
835.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-839,80 грн
80540,50
грн
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