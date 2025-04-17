Киев
О товаре
Цены
Китруда
®
(Keytruda
®
)
Китруда
®
(Keytruda
®
)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
191.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
192.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
196.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони:
-7,90 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
198.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
201.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони:
-262,90 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
201.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
202.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
205.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
256.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
256.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
259.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
321.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1949,40 грн
79430,90
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
348.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
352.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
421.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню