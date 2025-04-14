Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
В городах рядом
Аптека бам
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
218.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
345.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
425.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
434.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
438.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
438.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
438.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони: -262,90 грн
80159,60 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
440.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони: -7,90 грн
80159,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
440.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
440.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 106/2
442.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Киев, ул. Иорданская, 20
446.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Винники, ул. Винная Гора, 5
611.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1949,40 грн
79430,90 грн