Киев
Китруда® (Keytruda®)

Китруда® (Keytruda®)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
108.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
111.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
281.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
328.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
399.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
399.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
401.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони: -262,90 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
403.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
404.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони: -7,90 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
404.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
78068,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
408.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
410.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
460.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
661.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1949,40 грн
79430,90 грн
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