Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони: -7,90 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
5.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
5.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони: -262,90 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, просп. Берестейский, 106/2
9.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
11.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
152.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
153.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
441.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
446.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Подорожник
Винники, ул. Винная Гора, 5
460.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
580.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн