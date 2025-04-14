Киев
О товаре
Цены
Китруда
®
(Keytruda
®
)
Китруда
®
(Keytruda
®
)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
309.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
398.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
404.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони:
-262,90 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
405.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
410.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
410.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
411.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони:
-7,90 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
412.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
412.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
420.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
564.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
569.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
667.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
779.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
866.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1949,40 грн
79430,90
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню