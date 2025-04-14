Киев
Китруда® (Keytruda®)

Китруда® (Keytruda®)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
242.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
378.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
383.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони: -262,90 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
385.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
386.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
388.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
388.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
389.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
390.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони: -7,90 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
390.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
393.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
398.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
590.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони: -18,80 грн
80159,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
606.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1220,70 грн
80159,60 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
800.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони: -1949,40 грн
79430,90 грн
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