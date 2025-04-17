Киев
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Китруда
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(Keytruda
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Китруда
®
(Keytruda
®
)
Чернигов
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
123.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
126.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
76400,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80422,50
Экономия при брони:
-262,90 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
78068,64
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
129.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80167,50
Экономия при брони:
-7,90 грн
80159,60
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
130.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73249,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
131.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
135.1 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
231.7 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
381.9 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
537.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-2678,20 грн
78702,10
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
559.0 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
73032,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
564.3 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
80178,40
Экономия при брони:
-18,80 грн
80159,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
707.4 км
Китруда® концентрат для раствора для инфузий 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
81380,30
Экономия при брони:
-1220,70 грн
80159,60
грн
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