Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1890,92
Экономия при брони: -100,78 грн
1790,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1760,00
Экономия при брони: -591,00 грн
1169,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1760,00
Экономия при брони: -36,00 грн
1724,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1479,84
Экономия при брони: -309,94 грн
1169,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1867,45
Экономия при брони: -77,95 грн
1789,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1038,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2091,03
Экономия при брони: -174,99 грн
1916,04 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1760,00
Экономия при брони: -36,00 грн
1724,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2013,53
Экономия при брони: -97,49 грн
1916,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1730,52 грн