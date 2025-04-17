Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2064,74
Экономия при брони: -148,70 грн
1916,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1768,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1203,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
591,39
Экономия при брони: -110,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1760,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1876,66
Экономия при брони: -83,56 грн
1793,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1730,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн