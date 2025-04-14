Одесса (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1849,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1874,31
Экономия при брони: -84,78 грн
1789,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1900,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1805,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1929,45
Экономия при брони: -99,15 грн
1830,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1375,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1849,80
Экономия при брони: -474,40 грн
1375,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1795,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн