Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1865,65
Экономия при брони: -76,09 грн
1789,56 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1218,56
Экономия при брони: -117,84 грн
1100,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1905,18
Экономия при брони: -113,30 грн
1791,88 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2044,07
Экономия при брони: -141,69 грн
1902,38 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1767,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2190,60
Экономия при брони: -272,80 грн
1917,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1761,35 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1905,36
Экономия при брони: -111,18 грн
1794,18 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1611,88
Экономия при брони: -79,05 грн
1532,83 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1375,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2182,09
Экономия при брони: -333,28 грн
1848,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2013,11
Экономия при брони: -97,07 грн
1916,04 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2001,73
Экономия при брони: -105,82 грн
1895,91 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2118,56
Экономия при брони: -202,52 грн
1916,04 грн