Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1170,70 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,10
Экономия при брони: -112,90 грн
1735,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,10
Экономия при брони: -112,90 грн
1735,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1170,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1109,88
Экономия при брони: -68,76 грн
1041,12 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1192,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1735,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1192,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1834,20
Экономия при брони: -99,00 грн
1735,20 грн