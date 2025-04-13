Киев (адрес не указан)
Доступно в 476 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1805,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1847,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1805,40
Экономия при брони: -342,60 грн
1462,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1945,50
Экономия при брони: -77,52 грн
1867,98 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1792,45 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1752,55 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1906,44
Экономия при брони: -120,40 грн
1786,04 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1805,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1856,50
Экономия при брони: -55,70 грн
1800,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1478,48
Экономия при брони: -28,88 грн
1449,60 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1780,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2069,28
Экономия при брони: -87,29 грн
1981,99 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1924,18
Экономия при брони: -89,53 грн
1834,65 грн