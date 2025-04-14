Харьков (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1921,75
Экономия при брони: -77,11 грн
1844,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1796,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1461,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,10
Экономия при брони: -386,50 грн
1461,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1170,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1790,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1794,85 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1849,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1982,60
Экономия при брони: -128,37 грн
1854,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1147,16
Экономия при брони: -75,14 грн
1072,01 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1758,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1801,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1170,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1804,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1793,20 грн