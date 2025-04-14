Днепр (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1961,82
Экономия при брони: -123,53 грн
1838,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2034,54
Экономия при брони: -185,73 грн
1848,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1926,84
Экономия при брони: -136,54 грн
1790,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1909,10
Экономия при брони: -326,90 грн
1582,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1083,78
Экономия при брони: -134,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2025,36
Экономия при брони: -109,32 грн
1916,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1730,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1730,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1038,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1958,89
Экономия при брони: -88,70 грн
1870,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2011,53
Экономия при брони: -123,51 грн
1888,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1952,57
Экономия при брони: -80,32 грн
1872,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1730,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2032,42
Экономия при брони: -116,38 грн
1916,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1966,43
Экономия при брони: -100,76 грн
1865,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1979,31
Экономия при брони: -130,48 грн
1848,83 грн