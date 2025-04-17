Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1830,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1848,12 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1108,86
Экономия при брони: -156,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
2049,42
Экономия при брони: -133,38 грн
1916,04 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1781,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1587,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1796,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1186,55
Экономия при брони: -50,17 грн
1136,38 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1587,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1796,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1922,86
Экономия при брони: -90,83 грн
1832,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1831,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Оверин® раствор для инъекций 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1806,10 грн