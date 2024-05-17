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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Одесса (404756) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
41,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
50,40
Экономия: -16,77 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
42,40
Экономия: -8,77 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
42,73
Экономия: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -6,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
44,70
Экономия: -11,07 грн
33,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
38,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
41,20
Экономия: -7,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (3)
46,13
Экономия: -12,50 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
39,00
Экономия: -5,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (3)
42,70
Экономия: -9,07 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
38,00
Экономия: -4,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (3)
41,20
Экономия: -7,57 грн
33,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (3)
38,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (3)
44,64
Экономия: -11,01 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (3)
41,12
Экономия: -7,49 грн
33,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
38,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (2)
38,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
38,60
Экономия: -4,97 грн
33,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (5)
35,10 грн