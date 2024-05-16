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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Харьков (404756) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
42,73
Экономия: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
41,12
Экономия: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (4)
42,74
Экономия: -9,11 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
46,20
Экономия: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
41,12
Экономия: -7,49 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
39,50
Экономия: -5,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
42,74
Экономия: -9,11 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (6)
52,50
Экономия: -18,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
46,10
Экономия: -12,47 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (3)
38,20
Экономия: -4,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (4)
42,73
Экономия: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (4)
46,12
Экономия: -12,49 грн
33,63 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (6)
42,24
Экономия: -8,61 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
38,34
Экономия: -4,71 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (2)
46,12
Экономия: -12,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (3)
44,62
Экономия: -10,99 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (3)
42,20
Экономия: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (3)
41,20
Экономия: -7,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (3)
52,42
Экономия: -18,79 грн
33,63 грн