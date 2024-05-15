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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (404756) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
39,00
Экономия: -5,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
41,12
Экономия: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
41,12
Экономия: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (4)
46,20
Экономия: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (6)
44,64
Экономия: -11,01 грн
33,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
34,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (3)
46,13
Экономия: -12,50 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (3)
48,30
Экономия: -14,67 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (3)
40,00
Экономия: -6,37 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (2)
40,90
Экономия: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
42,40
Экономия: -8,77 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (1)
49,60
Экономия: -15,97 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (3)
42,21
Экономия: -8,58 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (2)
38,00
Экономия: -4,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
44,70
Экономия: -11,07 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
48,30
Экономия: -14,67 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (2)
38,93
Экономия: -5,30 грн
33,63 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
46,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (4)
44,64
Экономия: -11,01 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
38,60
Экономия: -4,97 грн
33,63 грн