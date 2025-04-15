Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
432,59
Экономия при брони: -50,59 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
346,31
Экономия при брони: -23,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
342,45
Экономия при брони: -19,07 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Запорожье, ул. Рустави, 2
11.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
376,44
Экономия при брони: -23,71 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
69.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
69.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
438,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
72.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Березинская, 19
75.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
302,22
Экономия при брони: -15,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
85.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
90.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
421,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
95.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
121.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
126.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
129.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.