Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
180,12
Экономия при брони: -8,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
73.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 46
93.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 2/3-А
110.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шевченко, 12
113.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Гагарина, 5
113.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Победы / Ольжича, 31/5
114.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
118.5 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
130.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
136.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
416,46
Экономия при брони: -1,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хорошев, ул. Древлянская, 17
151.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
151.5 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 31
152.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
70,47
Экономия при брони: -0,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 35-А
152.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.