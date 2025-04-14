Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
20.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Героев Украины, 12-А
42.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Очаков, ул. Спасская, 18-А
67.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
416,49
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
338,58
Экономия при брони: -12,62 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
115.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Строителей, 5
132.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Вилково, ул. Рождественская, 16
147.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
153.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, бульв. Мрий, 7
153.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Братское, ул. Воронина, 39
167.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
167.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.