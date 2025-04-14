Киев
Ондансет (Ondanset)

Ондансет (Ondanset)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
314,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
401,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,76 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
20.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
358,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
407,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белгород-Днестровский, ул. Героев Украины, 12-А
42.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
67.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
416,49
Экономия при брони: -23,46 грн
393,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
338,58
Экономия при брони: -12,62 грн
325,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
115.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
422,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
132.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
327,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
147.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
298,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
153.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
401,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, бульв. Мрий, 7
153.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
308,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
167.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
310,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
167.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
315,84 грн
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