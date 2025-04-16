Киев
Ондансет (Ondanset)

Ондансет (Ondanset)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
407,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
338,74
Экономия при брони: -12,78 грн
325,96 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,09
Экономия при брони: -20,06 грн
393,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
315,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
313,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
327,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
398,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
398,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
107.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
310,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
108.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
398,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
111.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
314,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
398,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
354,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
112.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
401,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
398,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, бульв. Мрий, 7
115.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
308,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
115.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
396,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
453,44
Экономия при брони: -25,59 грн
427,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
123.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
358,44 грн
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