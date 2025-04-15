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Ондансет (Ondanset)

Ондансет (Ondanset)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 15 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
456,40
Экономия при брони: -28,55 грн
427,85 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
431,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
429,30
Экономия при брони: -2,90 грн
426,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
413,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
86,12 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
341,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
159,80
Экономия при брони: -6,57 грн
153,23 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
351,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
302,95 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
424,73 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Щурата, 5/7
4.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
377,27 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
174,83 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Максимовича, 11
5.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,09 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
435,49 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
428,96 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,57 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Рудки, ул. Самборская, 6
43.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
436,42 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
435,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
63.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
333,11 грн
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