Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
456,40
Экономия при брони: -28,55 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
429,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
D.s.
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
159,80
Экономия при брони: -6,57 грн
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Щурата, 5/7
4.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Максимовича, 11
5.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Пульс
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Рудки, ул. Самборская, 6
43.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
63.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.