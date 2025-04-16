Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
452,53
Экономия при брони: -24,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Березнеговатое, ул. Мира, 77
78.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
90.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
107.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
421,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
108.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
110.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
111.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
116.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
421,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
121.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
376,44
Экономия при брони: -23,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
123.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
124.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.