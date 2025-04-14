Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
462,62
Экономия при брони: -25,32 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
434,93
Экономия при брони: -27,48 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
5.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,84
Экономия при брони: -17,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
188.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
188.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
190.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
438,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
190.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
194.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
421,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
204.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
218.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Небесной Сотни / Театральная, 6/20
228.8 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.