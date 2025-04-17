Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
456,88
Экономия при брони: -29,03 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
215,21
Экономия при брони: -1,45 грн
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
115.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Закревского Николая, 61/2
119.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
120.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Днепра, 49
121.4 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
146,70
Экономия при брони: -0,09 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
123.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
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Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Экономия при брони: -25,12 грн
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Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
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M. Biotech Ltd.
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
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Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,10
Экономия при брони: -19,00 грн
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Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Экономия при брони: -12,30 грн
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M. Biotech Ltd.
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M. Biotech Ltd.
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M. Biotech Ltd.