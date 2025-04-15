Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,47
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,95
Экономия при брони: -14,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
295,02
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,05
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,05
Экономия при брони: -9,43 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
283,94
Экономия при брони: -26,94 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,98
Экономия при брони: -22,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
285,20
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,46
Экономия при брони: -20,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн