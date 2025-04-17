Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
285,89
Экономия при брони: -28,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,00
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
290,55
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
275,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
279,80
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
287,53
Экономия при брони: -30,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
288,83
Экономия при брони: -31,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,80
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,81
Экономия при брони: -21,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,10
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
291,29
Экономия при брони: -34,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,50
Экономия при брони: -25,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis