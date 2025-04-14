Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
286,19
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,34
Экономия при брони: -11,37 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
285,15
Экономия при брони: -15,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,36
Экономия при брони: -10,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
278,50
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
278,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
292,64
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,49
Экономия при брони: -18,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,70 грн