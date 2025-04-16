Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
277,85
Экономия при брони: -15,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,58
Экономия при брони: -18,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
264,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
293,54
Экономия при брони: -29,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,59
Экономия при брони: -32,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
286,06
Экономия при брони: -24,01 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,42
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis