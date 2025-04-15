Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
296,13
Экономия при брони: -28,24 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
269,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
292,17
Экономия при брони: -17,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
281,75
Экономия при брони: -17,18 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,90
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
269,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,10
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis