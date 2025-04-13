Киев (адрес не указан)
Доступно в 711 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
290,11
Экономия при брони: -33,84 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
285,36
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
297,77
Экономия при брони: -34,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
294,68
Экономия при брони: -26,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
269,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,31
Экономия при брони: -12,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,73
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis