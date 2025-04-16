Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,74
Экономия при брони: -22,74 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,72
Экономия при брони: -14,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
286,26
Экономия при брони: -23,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
286,63
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
287,17
Экономия при брони: -20,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
284,02
Экономия при брони: -17,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
282,22
Экономия при брони: -22,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
287,77
Экономия при брони: -27,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
262,66
Экономия при брони: -12,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
292,00
Экономия при брони: -22,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis