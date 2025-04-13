Харьков (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
276,61
Экономия при брони: -19,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
290,06
Экономия при брони: -26,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
298,96
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
265,05
Экономия при брони: -18,06 грн