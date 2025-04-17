Киев
Допегит® (Dopegyt)

Допегит® (Dopegyt)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
253,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,46
Экономия при брони: -8,17 грн
264,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
261,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,00
Экономия при брони: -8,90 грн
271,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
272,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
288,40
Экономия при брони: -25,28 грн
263,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
279,80
Экономия при брони: -8,70 грн
271,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
273,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
268,76
Экономия при брони: -17,18 грн
251,58 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
275,60
Экономия при брони: -4,50 грн
271,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
244,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
252,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
287,93
Экономия при брони: -35,35 грн
252,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
271,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Допегит® таблетки 250 мг флакон №50
Egis
280,87
Экономия при брони: -13,27 грн
267,60 грн
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