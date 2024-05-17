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Алтея корни корни 60 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (441669) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -14,62 грн
56,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
67,27
Экономия: -9,25 грн
58,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
67,99
Экономия: -11,11 грн
56,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
44,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
60,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
62,22 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
66,50
Экономия: -9,62 грн
56,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
60,29
Экономия: -0,90 грн
59,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (4)
68,44
Экономия: -10,97 грн
57,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -3,04 грн
57,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
61,89
Экономия: -4,27 грн
57,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
62,61
Экономия: -5,11 грн
57,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (3)
66,32
Экономия: -8,30 грн
58,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -23,62 грн
56,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
62,18
Экономия: -4,42 грн
57,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -29,11 грн
56,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
Всего: упаковка (1)
56,88 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
59,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добротвор, ул. Франко Ивана, 18-Б
Всего: упаковка (1)
75,99
Экономия: -19,11 грн
56,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
63,73
Экономия: -6,23 грн
57,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
47,96 грн