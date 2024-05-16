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БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл - Киев (419780) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
47,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
47,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
49,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
45,03 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
47,52 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
47,52 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (2)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
46,62 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
47,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
46,93 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
47,30
Экономия: -11,49 грн
35,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -12,37 грн
38,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
45,26 грн