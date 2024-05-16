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БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Киев (112899) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
25,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
21,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
31,05
Экономия: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
24,48
Экономия: -2,72 грн
21,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
20,91
Экономия: -2,35 грн
18,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
30,20
Экономия: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
24,40
Экономия: -2,68 грн
21,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
25,79
Экономия: -4,04 грн
21,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
31,05
Экономия: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
27,58
Экономия: -5,35 грн
22,23 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
29,40
Экономия: -0,88 грн
28,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
23,65
Экономия: -1,89 грн
21,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -3,52 грн
19,14 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
26,47
Экономия: -3,33 грн
23,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
26,11
Экономия: -4,12 грн
21,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (1)
30,15
Экономия: -0,90 грн
29,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
31,05
Экономия: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
26,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
26,10
Экономия: -0,78 грн
25,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
24,94 грн