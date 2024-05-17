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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Одесса (99576) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (2)
44,61
Экономия: -6,74 грн
37,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (3)
42,76
Экономия: -4,89 грн
37,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (2)
40,94
Экономия: -3,12 грн
37,82 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
38,90
Экономия: -1,75 грн
37,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (1)
38,93
Экономия: -1,78 грн
37,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
40,65
Экономия: -3,25 грн
37,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
39,49
Экономия: -2,09 грн
37,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (2)
42,51
Экономия: -5,11 грн
37,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
39,70
Экономия: -2,40 грн
37,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (4)
39,08
Экономия: -1,63 грн
37,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (3)
40,14
Экономия: -2,32 грн
37,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
37,73
Экономия: -1,73 грн
36,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
41,81
Экономия: -3,99 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (2)
40,20
Экономия: -2,38 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (3)
43,96
Экономия: -6,14 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (1)
41,13
Экономия: -3,31 грн
37,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (2)
33,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
40,13
Экономия: -2,31 грн
37,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
40,52
Экономия: -2,65 грн
37,87 грн